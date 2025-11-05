«Брюгге» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Бельгии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.12.

«Барселона» Ханси Флика отправляется в гости к «Брюгге» на четвёртый матч в Лиге чемпионов. «Брюгге» пока входит в группу плей-офф, команда занимает 20-е место. И недооценивать этот «Брюгге» точно не стоит, хотя команда последние два матча в гостях проиграла «Аталанте» и «Баварии» (0:4). Сейчас против «Барселоны» домашний матч.

У «Барсы» на данный момент шесть очков, две победы и поражение домашнее от Парижа. Да, непросто, конечно, «Барселоне» придётся, матч с «Эльче» — тому свидетельство, не всё получалось. У «Барселоны» есть травмированные, без Педри в середине сложновато, Рафинья по-прежнему восстанавливается. Но есть и плюсы: хорош Рашфорд, вернулся Левандовски, Ямаль расстался со своей девушкой и сразу же забил. Поэтому потихонечку «Барса» будет, наверное, возвращать тот уровень образца прошлого сезона, что помог команде выиграть чемпионство и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Оступаться в матче с бельгийцами точно нельзя.

Если «Барса» покажет хорошую реализацию и нормальный КПД в атаке, то она выиграет, причём уверенно. Мой прогноз, даже несмотря на то что «Барселона» играет на выезде, — «победа «Барсы» с форой (-1.5) за 2.12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».