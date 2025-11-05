«Брюгге» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.81.

«Чёрно-синие столкнулись с трудностями. В борьбе за титул в Лиге Жюпиле подшефные Ники Хайена отстают от «Юниона» на три очка после 13 туров, хотя последние пять матчей выиграны. В прошлом сезоне хозяева достигли 1/8 финала Лиги чемпионов, но повторить такой успех сложно для клубов, продающих молодых талантов. После сенсационного разгрома «Монако» в стартовом матче, последовали два поражения — от «Аталанты» и «Баварии», а также ни одного набранного очка. Одним из джокеров в рукаве может оказаться Николо Трезольди – немецкий форвард, перебравшийся в нынешнее трансферное окно из «Ганновера».

«Барса» сталкивается с кадровыми трудностями, и завоевание титула в Испании станет сложнее. «Сливочные» прибавили, что подтверждается победой в недавнем «эль класико» (2:1), а сине-гранатовые стали более предсказуемыми и часто испытывают проблемы с составом. В таблице мадридцы оторвались на пять очков. Несмотря на это, за последние 11 игр каталонцы одержали восемь побед, включая успехи в Лиге чемпионов, хотя недавнее поражение от «ПСЖ» (1:2) показало их уязвимость. Команды ниже статусом, как «Ньюкасл» и «Олимпиакос», в меньшей степени тревожили «Барсу». Ожидаю от 28-летнего Маркуса Рашфорда ещё больший голевой прорыв.

Защита гостей остаётся уязвимой: в последних восьми матчах они пропускали, а в Лиге чемпионов последний раз сохранили ворота сухими в апреле. Среднее количество голов в их встречах — 4,33, стоит рассмотреть ставку на тотал больше 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».