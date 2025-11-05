«Адмирал» – «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 ноября 2025, среда. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Семь поражений подряд – и «Адмирал» уже на дне турнирной таблицы. А впереди у приморцев «серия смерти» — четыре подряд домашних матча с топ-клубами Востока. Если проиграть все, то потом можно уже не всплыть. Поэтому владивостокская команда будет цепляться за очки всеми возможными способами. И особенно серьёзно она будет выкладываться как раз в первой встрече сложнейшей серии. Пока соперник не успел привыкнуть к часовому поясу.

Так что «Магнитке» не позавидуешь. Конечно, качество игры сегодняшнего «Адмирала» таково, что в его способность отобрать очки у лидеров конференции верится слабо. Но вот разгуляться атаке «Металлурга» в столице Приморья никто не даст. Совсем недавно команда Разина буксовала, столкнувшись с плотной обороной соперника в Новосибирске и Казани. Так что если брать победу гостей – то минимальную, а четыре гола на двоих выглядят максимумом для этого матча», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».