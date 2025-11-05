«Ньюкасл» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Англии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.99.

«Ньюкасл» дома сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Баски, выступая после долгого перерыва в Лиге чемпионов, выиграли только один раз — у «Карабаха» (3:1), это была домашняя победа, но волевая. Очень быстро «Атлетик» там пропустил, но сумел всё-таки проявить волю и одержать победу. Очень много эмоций было оставлено в дерби с «Реалом Сосьедад», но проиграли (2:3). Это, конечно, очень болезненное поражение, случившееся в последнем туре чемпионата Испании.

Но сейчас у «Атлетика» вроде бы потихонечку вернулись травмированные. Да, пока еще нет Иньяки Уильямса, но есть Нико Уильямс, это для басков очень хорошо. «Атлетик» — команда быстрая, команда стержневая, с характером.

«Ньюкасл» очень прилично играет в обороне, однако и очень прилично выглядит в атаке. Всё-таки думаю, какие-то моменты у клуба из Бильбао должны быть. «Ньюкасл» дома пойдёт в атаку — при такой-то сумасшедшей поддержке. Но это важный матч с точки репутационного статуса для «Атлетика», нужно показать свой уровень, потому что уже «Арсеналу» проиграли дома (0:2), «Дортмунду» сгорели — 1:4. Вроде «Карабах» обыгрывать должны были по статусу. Сейчас с «Ньюкаслом» действительно любопытная игра.

Верю в скорость и потенциал Нико Уильямса, он может что-то интересное придумать. Плюс стандарты у «Бильбао» всегда чрезвычайно опасны. Поэтому предположу, что будут голы. Мой вариант — «обе забьют» за 1.99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».