Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Кайрат»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Милане

«Интер» — «Кайрат»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Милане
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат».

Ставка: победа «Интера» с форой (-2.5) за 1.55.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сложно здесь что-то хорошее ожидать для «Кайрата». Ребята бьются, стараются, но не хватает мастерства. С тем же «Реалом» дома могли забить в первые 20-30 минут. С «Пафосом» играли почти весь матч в большинстве дома, так и не забили, причём у киприотов моментов было даже больше, хотя и казахстанцы имели шансы.

А здесь выезд к «Интеру», который постепенно раскатывается, набирает форму. Там очень много опытных ребят, которые, конечно, ничего не дадут создать «Кайрату». Миланцы понимают, что надо побыстрее закрыть все вопросы, по возможности попасть в восьмёрку. И уж точно нельзя дома с «Кайратом» терять очки.

Крупная победа будет. Поставлю с форой (-2.5). Но можно даже рисковать со счётом 3:0, как мне видится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Лига чемпионов: «Челси» в Азербайджане, а «Манчестер Сити» против «Боруссии»
Лига чемпионов: «Челси» в Азербайджане, а «Манчестер Сити» против «Боруссии»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android