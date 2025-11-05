«Интер» — «Кайрат»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Милане

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат».

Ставка: победа «Интера» с форой (-2.5) за 1.55.

«Сложно здесь что-то хорошее ожидать для «Кайрата». Ребята бьются, стараются, но не хватает мастерства. С тем же «Реалом» дома могли забить в первые 20-30 минут. С «Пафосом» играли почти весь матч в большинстве дома, так и не забили, причём у киприотов моментов было даже больше, хотя и казахстанцы имели шансы.

А здесь выезд к «Интеру», который постепенно раскатывается, набирает форму. Там очень много опытных ребят, которые, конечно, ничего не дадут создать «Кайрату». Миланцы понимают, что надо побыстрее закрыть все вопросы, по возможности попасть в восьмёрку. И уж точно нельзя дома с «Кайратом» терять очки.

Крупная победа будет. Поставлю с форой (-2.5). Но можно даже рисковать со счётом 3:0, как мне видится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».