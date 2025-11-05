«Адмирал» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ во Владивостоке

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» – «Металлург».

Ставка: ничья за 4.39.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 ноября 2025, среда. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матч во Владивостоке, который достоин отдельного нашего внимания. Вроде бы фаворит очевиден — «Магнитка» идёт в лидерах Востока и всего регулярного чемпионата КХЛ. Однако «Адмиралу» нужно срочно побеждать после откровенно провальной выездной серии и семи матчей подряд без побед. Коллектив Тамбиева уже достаточно давно вернулся на Дальний Восток после западного вояжа. Первый матч после перелёта домой был в Хабаровске, где всё могло сложиться иначе с точки зрения итогового результата, но «моряки» вновь уступили, на этот раз всего лишь в одну шайбу.

«Металлург» недавно впервые в сезоне не смог забросить хотя бы одну шайбу за встречу, уступив всухую казанскому «Ак Барсу», затем последовала уверенная победа над «Шанхайскими Драконами», но она случилась всего лишь за два дня до встречи с «Адмиралом», что точно наложит отпечаток с точки зрения адаптации команды в совершенно другом часовом поясе.

Уверен, что «Адмирал» выйдет на этот матч озлобленным и постарается доказать, что его неудачи должны скоро закончиться. Впереди достаточно продолжительная серия встреч на родном льду, где команда Тамбиева умеет отбирать очки у самых сильных мира КХЛ. Думаю, что и в этой встрече нервишки Разина будут задеты, ведь «Адмирал» и «Металлург» уйдут в овертайм, где определят победителя противостояния. Основное время завершится вничью и будет знаменовать для хозяев начало нового периода в этом сезоне. Пора набирать обороты», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».