«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз Игоря Семшова на игру общего этапа Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.50.

«Горожане» — одни из главных претендентов на трофей, но их текущая форма далека от идеала. Три поражения в 10 турах — не тот старт, на который рассчитывал Пеп Гвардиола, особенно учитывая, что два из них были в начале сезона. За последние полтора месяца потеряли очки только с «Астон Виллой» и «Арсеналом». В Лиге чемпионов небесно-голубые потеряли очки в матче с «Монако», но уверенно выиграли у «Вильярреала» и «Наполи». Хотя противостояние с чемпионом Италии оказалось легче из-за раннего удаления соперника. Эрлинг Холанд только пристреливается в европейском турнире, но все мы знаем, насколько его потенциал огромен.

В Бундеслиге «шмели» сталкиваются с жёсткой борьбой и мало забивают, уступая только «Лейпцигу» и «Баварии», при этом шесть «сухарей» за девять туров — заслуга Грегора Кобеля. В еврокубках же команда демонстрирует яркий атакующий футбол, забивая по четыре мяча в каждом матче, хотя и пропускает порой много. Максимум очков взять чёрно-жёлтым помешала драматичная концовка в Турине, где счёт в последние минуты изменился с 4:2 на 4:4. Интересно будет посмотреть на тренерскую задумку Нико Ковача.

Гости уступили только «Баварии» и идут ноздря в ноздрю с «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Без побед над лидерами сезона команда сталкивается с более жёсткой конкуренцией как в чемпионате, так и в еврокубках. На домашнем стадионе «синие» выигрывали пять матчей подряд с разницей минимум в два мяча — стоит рискнуть и сделать ставку на победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».