Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч в Ярославле

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч в Ярославле
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.84.

Материалы по теме
«Штурм» — «Ноттингем Форест». Без Худякова, зато с очками
«Штурм» — «Ноттингем Форест». Без Худякова, зато с очками

Ярославский «Локомотив» принимает московский «Спартак» на «Арене-2000» в регулярке КХЛ. У хозяев новый курс задаёт Боб Хартли: много смен, высокий темп и длинные отрезки в чужой зоне. «Спартак» Алексея Жамнова едет после победы в Сочи в овертайме, где надёжно отработал в обороне.

У «Локомотива» в списке травмированных остаётся защитник Андрей Сергеев, зато опорой остаётся вратарь Даниил Исаев, который держит высокий уровень. У «Спартака» Павел Порядин недавно попал в лазарет, его статус к игре — под вопросом. В атаке акцент смещён на Адама Ружичку, который стабильно набирает очки.

Дома «Локомотив» постарается задавить соперника сменами и контролем шайбы, однако «Спартак» ответит дисциплиной и розыгрышами. Ждём матч без большого отрыва, с упором на игру в равных составах, но всё же в пользу принимающей стороны. «Локомотив» заслуженно идёт среди лидеров КХЛ, когда «Спартак» менее стабилен.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android