«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч в Ярославле

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.84.

Ярославский «Локомотив» принимает московский «Спартак» на «Арене-2000» в регулярке КХЛ. У хозяев новый курс задаёт Боб Хартли: много смен, высокий темп и длинные отрезки в чужой зоне. «Спартак» Алексея Жамнова едет после победы в Сочи в овертайме, где надёжно отработал в обороне.

У «Локомотива» в списке травмированных остаётся защитник Андрей Сергеев, зато опорой остаётся вратарь Даниил Исаев, который держит высокий уровень. У «Спартака» Павел Порядин недавно попал в лазарет, его статус к игре — под вопросом. В атаке акцент смещён на Адама Ружичку, который стабильно набирает очки.

Дома «Локомотив» постарается задавить соперника сменами и контролем шайбы, однако «Спартак» ответит дисциплиной и розыгрышами. Ждём матч без большого отрыва, с упором на игру в равных составах, но всё же в пользу принимающей стороны. «Локомотив» заслуженно идёт среди лидеров КХЛ, когда «Спартак» менее стабилен.