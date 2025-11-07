Скидки
«Детройт» — «Рейнджерс»: букмекеры оценили шансы в матче НХЛ

Комментарии

8 ноября в Детройте местный «Детройт Ред Уингз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Литтл Сизарс-арены». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в сезоне.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Детройта» в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, в то время как победа «Рейнджерс» оценивается в 2.75. Ничья и овертайм идут за 4.70.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.07, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.76. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

