«Детройт» — «Рейнджерс»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 3 гола «Детройта» за 1.75.

Возвращение на свой лёд — замечательное дело. Однако за плечами осталась затяжная выездная серия: пять матчей подряд в гостях. Последний из них — в Вегасе (0:1), с габаритным и любящим силовую борьбу оппонентом. Возможно, «Детройту» потребуется кое-какое время, чтобы собраться с мыслями и прийти в себя. Хотя пара суток на восстановление имелась.

У «Рейнджерс» во второй половине октября произошёл жуткий отрезок из шести поражений за семь встреч, забросить больше одной шайбы удавалось по праздникам. К счастью, быстро взяли себя в руки и накопили победную серию. Во всех случаях доходило до упорных концовок, а с «Эдмонтоном» и «Сиэтлом» игрались овертаймы. С «Харрикейнз» не вышло, но там шикарно первый период провёл Пётр Кочетков. Много выручал и помог своей команде оформить преимущество.

Добавим сюда историю противостояния. В шести предыдущих случаях «Рейнджерс» оказывались сильнее. Никаких овертаймов или буллитов, хватало 60 минут. В трёх последних матчах в Детройте забрасывали не менее трёх шайб. «Ред Уингз» нынче явно добавили, но не более того. Состав крепкий, ровный — и всё же ограниченный.

Тем временем «Нью-Йорк» разобрался с обороной. Расцветает Владислав Гавриков, при котором у ворот полнейший порядок. «Детройт» всё же отталкивается от защиты и системной игры, а не стремится отгружать полную авоську. С учётом «похмелья» затяжной гостевой серии, а также прогресса «Рейнджерс», возьмём ИТМ 3 гола «Детройта» за 1.75. В принципе, для победы хозяевам может хватить и сдержанной результативности.