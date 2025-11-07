Скидки
«Эльче» — «Реал Сосьедад»: букмекеры оценили шансы команды Захаряна

7 ноября в матче 12-го тура испанской Примеры встретятся «Эльче» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Участие российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна маловероятно, в предыдущей игре он получил повреждение.

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. Сделать ставку на победу «Эльче» предлагается с коэффициентом 2.75, что равно приблизительно 35% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 2.80 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.20 — около 31%.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

