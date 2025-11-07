«Эльче» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Ла Лиги

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Реал Сосьедад» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: обе забьют за 1.87.

За пять домашних матчей «Эльче» добыты три победы при двух ничьих. Разность мячей впечатляет — 6:2. Вот почему не стоит удивляться котировкам. «Реал Сосьедад» совсем недавно выступал в Лиге чемпионов, а теперь идёт неподалёку от зоны вылета. В то же время качество футбола вовсе не такое плохое, как может показаться. Ведь речь идёт о самой невезучей команде Ла Лиги с точки зрения продвинутой статистики. Из-за слабой реализации баски недобрали около шести очков.

А при поразительной плотности это, на секундочку, разница между зоной вылета и восьмым местом. То есть «Реал Сосьедад» однозначно заслуживает находиться повыше, хотя есть нюанс. Дома результаты не выдающиеся, но терпимые. А вот на чужом поле побед нет до сих пор — два очка за пять матчей. Так что ставить на исход не рискнём.

Предпочтём голы. Гости постепенно выбираются из кризиса. «Эльче» в принципе играет сам и даёт играть другим, особенно дома. А у «Реала Сосьедад» ставка «обе забьют» доезжала в четырёх из пяти выездных встреч. Вот её и возьмём. Прессинг и интенсивность никуда не делись, спокойно катать мяч хозяевам не позволят.