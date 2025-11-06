Скидки
«Тоттенхэм» — «МЮ»: ставки на матч АПЛ

8 ноября в матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.57, что равно приблизительно 37% вероятности.

Победа «МЮ» оценивается коэффициентом 2.67 (36%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 27%.

При этом аналитики ожидают увидеть высокую результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

