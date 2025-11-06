«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Локомотив» прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ, сыграл не лучшим образом в Санкт-Петербурге, уступив 0:2. На это были и объективные, и субъективные причины. Матч «Локомотиву» откровенно не удался. Отсутствие Монтеса и Воробьёва, конечно, серьёзно сказалось на игре железнодорожников — и в обороне, и в атаке. Но почему бы не начать новую серию, пусть и в Кубке, который стоит чуть особняком. Всё-таки это двухматчевое противостояние, и в этом сезоне «Локомотив» уже обыгрывал «Спартак» — в суперрезультативном матче у себя в Черкизове.

Каким будет «Спартак» сейчас — предсказать сложно. После поражения в Краснодаре Станковича, кажется, увольняют чуть ли не каждый день, и в Сети мелькают всё новые имена возможных преемников. Но пока Станкович остаётся главным тренером красно-белых. В каком сочетании и с какой схемой выйдет «Спартак» на матч с «Локомотивом», предугадать очень трудно.

Кубок остаётся, пожалуй, последней надеждой «Спартака» — и для болельщиков, и для самого Станковича. Чтобы за что-то зацепиться, нужно пройти «Локомотив». Даже если не получится, команда всё равно останется в Кубке. Но вокруг «Спартака» сейчас, как всегда, слишком много разговоров, слухов и пересудов. В любом случае матч обещает быть принципиальным: обе команды очень хотят победить.

Оборону «Спартака» сверхнадёжной не назовёшь, тогда как оборона «Локомотива» выглядит чуть стабильнее. Главное качество железнодорожников — быстрые атаки и игра на пространстве, а это пространство «Спартак» вполне может предоставить в первой кубковой игре. Поэтому мой прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» лежит на поверхности: «обе забьют» за коэффициент 1.65. Можно рассмотреть вариант «обе забьют и ТБ (2.5)» за 1.9 или просто сыграть «верх».

Обе команды играют открыто, впереди создают достаточно моментов, и если не подведёт реализация, то пробить верх должны», — приводит слова Генича «РБ Спорт».