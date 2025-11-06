«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России в Москве

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.62.

«Сейчас по игре «Локомотив» выглядит лучше, чем «Спартак». Но в Кубке России именно «Спартак» занял в своей группе первое место, «Локомотив» — второе, поэтому эти команды между собой встречаются. Если посмотреть на историю встреч «Спартака» и «Локомотива», то во всех последних матчах забивается очень много голов, обе команды всегда забивают, но побеждают, как правило, хозяева. То есть здесь фактор своего поля играет очень большую роль, и с этой стороны можно сказать, что «Спартак» в этом матче является фаворитом. Но, с другой стороны, если брать Кубок, то, на мой взгляд, Галактионов — тот тренер, который делает меньше всего ротации в кубковых матчах.

Понятно, что по составу «Спартак» выглядит мощнее, но делать ротацию Станкович может безболезненно, учитывая, что и в других командах она идёт. А вот Галактионов чаще выпускает основной состав в этих кубковых матчах. Думаю, что будет и сейчас так же. В этом плане «Локомотив» выйдет более стабильным и сыгранным составом, который будет заточен и на результат. Этот момент, на мой взгляд, сильно уравнивает шансы команд. Поэтому я не вижу здесь фаворита. Одни критерии говорят за «Спартак», другие — за «Локомотив». Но, на мой взгляд, игра будет очень весёлой, боевой и с большим количеством голов. Потому что по-другому в этом матче команды сыграть не смогут. Они обе будут заточены на атаку.

Теперь мои прогнозы. Первое — обе команды забьют. Второе — ТБ (2.5). Третье — голы в обоих таймах. Четвёртое — пенальти или удаление. Пятое — индивидуальный тотал угловых «Спартака» в первом тайме больше 3.5. Шестое — тотал общих угловых в матче больше 9.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».