«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка России 6 ноября

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» за 1.99.

«Я думаю, что, несмотря на то что это Кубок, такие матчи вторыми составами не играют. Это московское дерби. Да, может быть ротация — у «Локомотива» и у «Спартака» по два-три игрока, которые постоянно в старте, могут получить отдых. Но в целом такие игры играют основой.

В последнем матче «Локомотив» проиграл «Зениту», а «Спартак» — «Краснодару». Психологически команды в похожем состоянии. Хотя в чемпионате у «Локомотива» ситуация лучше, чем у «Спартака». Но это Кубок, это Москва, будут полный стадион и жаркая атмосфера. Я почему-то уверен, что красно-белые выиграют. Простой момент — играют дома, и это большое преимущество.

Обе команды много атакуют и создают моменты. «Локомотив» опасен на быстрых атаках, у них сильная группа впереди — Батраков, Воробьёв и Баринов подключается. Они могут создать «Спартаку» проблемы, и уже показывали это. Если «Спартак» справится в обороне и выключит этих трёх ключевых футболистов, тогда всё будет в порядке. Думаю, Станкович это понимает, поэтому команда подготовится.

Я бы отдал победу «Спартаку». Ожидаю два-три гола, обе команды любят атаковать и играть вперёд. Но «Спартак» должен выиграть за счёт того, что играет дома, и за счёт поддержки трибун», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».