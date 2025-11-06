Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на встречу Кубка России

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на встречу Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» за 1.99.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что можно сказать: игра очень интересная, начинается плей-офф. Теперь всё, что мы видели на начальной стадии этого формата Кубка, уже можно подзабыть. Хотя здесь тоже работает принцип второго шанса — если команда по сумме двух встреч не выиграет, она всё равно не вылетает. Формат Кубка настолько запутан: кто на кого попадёт, где окажутся, против кого будут играть — разобраться очень сложно.

Вроде бы «Спартак» выглядит фаворитом, потому что первая игра домашняя. Но мы понимаем, красно-белые только что проиграли «Краснодару» в чемпионате, и там отрыв становится довольно существенным. Поэтому есть возможность исправить ситуацию хотя бы в Кубке. Как я понимаю, даже если «Спартак» не обыграет «Локомотив», они сразу не вылетят.

«Локомотив» тоже притормозил в чемпионате. Поэтому думаю, игра будет обоюдоострая, без явного преимущества какой-то из команд. Матч пройдёт на нервах и эмоциях. Небольшое преимущество всё-таки отдам «Спартаку» — у них ситуация сложнее. Мы видим, другие команды проигрывают — и ничего, а «Спартаку» только стоит оступиться — сразу в их адрес летят критика, разговоры и претензии. Полагаю, матч пройдёт в тяжёлой борьбе, но закончится в пользу красно-белых. Счёт будет близок к 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
День фанатов «Спартака» и «Локомотива»: спорт 6 ноября 2025 года
День фанатов «Спартака» и «Локомотива»: спорт 6 ноября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android