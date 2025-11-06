«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на встречу Кубка России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» за 1.99.

«Что можно сказать: игра очень интересная, начинается плей-офф. Теперь всё, что мы видели на начальной стадии этого формата Кубка, уже можно подзабыть. Хотя здесь тоже работает принцип второго шанса — если команда по сумме двух встреч не выиграет, она всё равно не вылетает. Формат Кубка настолько запутан: кто на кого попадёт, где окажутся, против кого будут играть — разобраться очень сложно.

Вроде бы «Спартак» выглядит фаворитом, потому что первая игра домашняя. Но мы понимаем, красно-белые только что проиграли «Краснодару» в чемпионате, и там отрыв становится довольно существенным. Поэтому есть возможность исправить ситуацию хотя бы в Кубке. Как я понимаю, даже если «Спартак» не обыграет «Локомотив», они сразу не вылетят.

«Локомотив» тоже притормозил в чемпионате. Поэтому думаю, игра будет обоюдоострая, без явного преимущества какой-то из команд. Матч пройдёт на нервах и эмоциях. Небольшое преимущество всё-таки отдам «Спартаку» — у них ситуация сложнее. Мы видим, другие команды проигрывают — и ничего, а «Спартаку» только стоит оступиться — сразу в их адрес летят критика, разговоры и претензии. Полагаю, матч пройдёт в тяжёлой борьбе, но закончится в пользу красно-белых. Счёт будет близок к 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».