«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру Пути РПЛ Кубка России

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.05.

«Москва ждёт огня. «Спартак» с «Локомотивом» — матч, который в столице никогда не бывает тихим. В преддверии дерби над красно-белым лагерем нависает тревожная тень: оборону лихорадит, и потеря Срджана Бабича — тяжелейший удар по центру защиты. В такой игре нужна сталь, нужен порядок, а у красно-белых пока в обороне настоящий хаос, что и показал проигранный матч с «Краснодаром». Зато с атакой больших проблем не наблюдается. Барко, Жедсон Фернандеш и Угальде всегда могут что-то сообразить на троих.

А вот «Локомотив» приезжает злым и собранным. После поражения от «Зенита» железнодорожники будут явно настроены исправиться. У них есть скорость впереди, агрессия и настрой идти до конца. Против не самой сильной обороны красно-белых лидерам «Локо», конечно, будет где разбежаться. Передохнувший Воробьёв, в хорошей форме Батраков, всегда боевой Баринов — все выйдут показывать отличный футбол.

От этой игры ожидаю только голов, голов и ещё раз голов! Все последние четыре очные встречи заканчивались голевой феерией. Вряд ли здесь мы увидим что-то другое. К тому же это только первый матч, поэтому у команд развязаны руки», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».