«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Москве 6 ноября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.10.

«Жеребьёвка группового этапа Кубка России отправила в группу к «Спартаку» «Ростов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Казалось, в такой группе команда Деяна Станковича может замахнуться на первую строчку, да ещё и досрочную. На деле всё вышло иначе, перед последним туром красно-белые шли вторыми, и для первой строчки им необходимо было побеждать в основное время в Каспийске. Спартаковцы с задачей справились и, несмотря на два поражения, вышли в плей-офф с первой строчки.

«Локомотив» в групповом этапе Кубка России получил в соперники ЦСКА, «Акрон» и «Балтику». Турнир для команды Михаила Галактионова стартовал с поражения в дерби от армейцев, но дальше железнодорожники одержали три победы подряд и возглавили группу. За тур до конца их ждала вторая встреча с командой Фабио Челестини, и вновь поражение, которое отбросило «Локомотив» на вторую строчку. Последний тур мог позволить красно-зелёным всё же финишировать первыми, но армейцы свои три очка забрали, и теперь «Локо» предстоит встреча со «Спартаком».

Нас ждёт первый матч двухраундового противостояния, и пройдёт он на стадионе красно-белых. В минувшие выходные обе команды потерпели чувствительные поражения, «Локомотив» проиграл в Санкт-Петербурге, а «Спартак» в Краснодаре. Поэтому и те, и другие хотят оправдаться перед своими фанатами. В пяти последних матчах между этими командами они обменивались голами и четырежды на этом не останавливались», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».