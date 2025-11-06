«Майнц» — «Фиорентина»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги конференций

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Майнц» — «Фиорентина».

Ставка: обе забьют — нет за 1.99.

«В матче Лиги конференций в Германии встречаются «Майнц» и «Фиорентина» — команды, которые в первых двух турах одержали по две победы и не пропустили ни одного гола в свои ворота. Но всё радужно у них только в этом турнире, а в чемпионатах своих стран дела у них очень плохи. Обе команды занимают последние места.

«Фиорентина» — 10 матчей, ни одной победы, четыре ничьи и последнее место в Серии А. И неудивительно, что с поста главного тренера уволен Пиоли, который принял команду перед чемпионатом-2025/2026. Возможно, скоро уволят и наставник «Майнца», датчанин Бо Хенриксен, если не возьмёт очки в следующих двух турах Бундеслиги, а это сделать будет очень сложно, ведь в соперниках будут «Хоффенхайм» и «Айнтрахт». И я уверен, что на данный момент матчи чемпионата у тренеров на первом месте и, возможно, они не будут рисковать своими лучшими футболистами, дадут им передышку в этом матче.

У итальянцев на этот матч исполняющий обязанности главного тренера из структуры клуба, Даниэле Галлоппа, он работает с молодёжным составом «фиалок». Но это временно. Уверен, что менять он ничего не будет. Просто будет использовать этот матч в качестве подготовки к матчу в Серии А с командой, которая в последние годы является для «фиалок» удобным соперником. В шести последних встречах «Фиорентина» выиграла пять раз у «Дженоа», однажды клубы сыграли вничью.

«Майнц» и «Фиорентина» лишь раз встречались между собой, то был товарищеский матч, который закончился вничью (0:0). По моему мнению, этот матч закончится также вничью. Повторюсь, в турнире у них 100% показатель, встреча не так важна, как следующая игра обеих команд в чемпионатах. Не зря на тотал в матче меньше 2.5 предлагается не очень большая цифра. А я возьму здесь вариант «обе забьют — нет». Ожидаю скучную игру с малым количеством голевых моментов. Но выбирать вам, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».