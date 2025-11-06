Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Локомотив» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 6.5 за 4.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ставка на победу хозяев с тоталом больше шести шайб выглядит как отличный шанс на выигрыш. Сегодняшний «Спартак» — команда гораздо более низкого класса по сравнению с чемпионами. Глядя на то, как красно-белые мучились в Сочи с аутсайдером Запада и не могли забить вратарю, вышедшему после долгого отсутствия игровой практики, любой скажет, что их шансы взять очки в Ярославле почти неотличимы от нуля.

Чемпионы лучше обучены. Чемпионы эффективнее в атакующей игре. Наконец, чемпионы будут просто свежее, ведь они не играли три дня и чуть-чуть перевели дух. Скорее всего, команду Жамнова разгромят с крупной разницей в счёте. Тем более что «Локомотив» давненько не забрасывал дома больше трёх шайб – и постарается использовать нынешний шанс сделать это», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
День фанатов «Спартака» и «Локомотива»: спорт 6 ноября 2025 года
День фанатов «Спартака» и «Локомотива»: спорт 6 ноября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android