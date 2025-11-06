«Локомотив» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 6.5 за 4.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Спартак Москва

«Ставка на победу хозяев с тоталом больше шести шайб выглядит как отличный шанс на выигрыш. Сегодняшний «Спартак» — команда гораздо более низкого класса по сравнению с чемпионами. Глядя на то, как красно-белые мучились в Сочи с аутсайдером Запада и не могли забить вратарю, вышедшему после долгого отсутствия игровой практики, любой скажет, что их шансы взять очки в Ярославле почти неотличимы от нуля.

Чемпионы лучше обучены. Чемпионы эффективнее в атакующей игре. Наконец, чемпионы будут просто свежее, ведь они не играли три дня и чуть-чуть перевели дух. Скорее всего, команду Жамнова разгромят с крупной разницей в счёте. Тем более что «Локомотив» давненько не забрасывал дома больше трёх шайб – и постарается использовать нынешний шанс сделать это», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».