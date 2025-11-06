«Локомотив» – «Спартак»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 5.5 за 3.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва

«Команды не играли между собой ровно девять месяцев. «Локомотив» за это время, наконец, выиграл Кубок Гагарина, поменял тренера, который сам ушёл, а также провёл чемпионский парад. «Спартак» же остался в большой степени неизменным, даже Иван Морозов вновь имеет право выступать за красно-белых. В Сочи спартаковцы набрали два очка из четырёх возможных, столкнувшись с новым и доселе секретным оружием черноморской команды в виде Ильи Самсонова, подписавшего контракт и тут же добывшего три очка из четырёх потенциальных для сочинцев.

«Локомотив» после сухого поражения в Казани смог дважды минимально переиграть СКА и «Ладу» в родных стенах с одинаковым счётом 3:2 и остановить уфимский «Салават Юлаев» на выезде. Боб Хартли доказывает всему российскому хоккейному миру, что он не то что разбирается в хоккее до сих пор, он может преподавать, плавно распределяя силы по длинной дистанции регулярного чемпионата.

Во встрече со «Спартаком» ярославцы также выиграют. Сейчас красно-белые вряд ли смогут противопоставить что-то серьёзное своему сопернику в отдельно взятой встрече. Последние очные матчи команд получались достаточно результативными — дважды по 5:4, ещё один матч закончился со счётом 4:2. К слову, в двух из трёх вышеупомянутых матчах побеждали москвичи. Здесь, скорее всего, так не будет, а вот шайб команды уже традиционно набросают немало и добротно повеселят ярославскую публику», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».