ЦСКА — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ 6 ноября

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Торпедо».

Ставка: ТМ 5 за 2.01.

«Три недели назад ЦСКА выиграл в Нижнем 1:0 при полном игровом и территориальном преимуществе над соперником. Но с того времени всё изменилось практически на 180 градусов. Вратаря Мартина, сделавшего «сухарь» в матче с «Торпедо», в армейском клубе больше нет. У команды Никитина три поражения подряд. И очень много проблем в ключевых компонентах: слабое большинство, низкая эффективность номинальных звёзд атаки, слабые самоотдача и дисциплина.

Торпедовцы же после домашнего поражения от ЦСКА одержали семь побед в восьми следующих встречах, причём четыре – подряд. Причём подопечные Исакова уверенно обыгрывают даже таких мощных оппонентов, как «Автомобилист». А если ещё учесть хорошую форму основного голкипера волжан Костина, фаворитами предстоящей встречи выглядят именно гости. Много забить им, конечно, не позволит соперник. Но для того чтобы обыгрывать сегодняшних красно-синих, достаточно и двух-трёх шайб. Хозяева, есть ощущение, забросят ещё меньше. Поэтому ставка на тотал меньше пяти шайб — весьма неплохой вариант», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

