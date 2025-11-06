ЦСКА – «Торпедо»: ставка Владимира Гучека на встречу КХЛ в Москве

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Торпедо».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.76.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Занимательный матч может получиться. Игорь Никитин пока пытается справиться с той массой проблем, навалившейся на него по ходу данного регулярного чемпионата. А вот «Торпедо» Исакова до сих пор уверенно идёт в лидерах как своей конференции, так и всей КХЛ. Последний матч нижегородцев прошёл в Новосибирске, там всё могло сложиться совершенно по-иному, учитывая, что торпедовцы упустили преимущество по ходу третьего периода и даже временно уступали в счёте, но смогли в серии буллитов вырвать важнейшую победу с психологической точки зрения.

Вояж армейцев в столицу Белоруссии стал не только неудачным в плане результата, но и полностью безголевым. Это поражение стало третьим кряду для ЦСКА — команды, которую мы все видели одним из главных фаворитов Запада и всей регулярки. Армейцы вроде бы в зоне плей-офф-офф, но находятся на скромном восьмом месте.

В этой встрече будут играть две команды в совершенно разном психологическом состоянии, так как ЦСКА подзабыл, что такое побеждать, а «Торпедо» двигается без поражений на протяжении четырёх игр. Хочется отдать предпочтение гостям, так как они просто-напросто сейчас лучше, но ЦСКА озлоблен, в первую очередь на самого себя, и жаждет набора очков, которых коллективу Никитина крайне не хватает. Есть предположение, что в этом противостоянии всё не ограничится основным временем. А вот голов будет немного, как и в недавней встрече в Нижнем Новгороде. Надеемся, что команды забросят на двоих хотя бы больше одного», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».