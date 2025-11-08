Названы шансы «Динамо» победить «Акрон» в чемпионате России

«ВТБ Арена», Москва, 8 ноября. Столичное «Динамо» принимает тольяттинский «Акрон» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» Москва предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно составляет 71% вероятности.

Ничья идёт за 5.05, а победа «Акрона» оценивается в 7.50.

Вместе с тем аналитики считают, что игра получится результативной. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.56, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.45.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.67.