Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Москва — «Акрон»: прогноз «Чемпионата»

«Динамо» Москва — «Акрон»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Акрон» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Акрон» победит «Динамо» с форой (+1) за 2.33.

Весьма вероятно, что московское «Динамо» станет дольше работать с мячом, но при этом на фоне короткого отдыха играть прагматично. Наверняка будет проведена ротация состава. В этом плане «Акрону» проще. Даже если не будет основного форварда, есть и другие футболисты, от которых исходит опасность. Недооценивать гостей в сложившихся обстоятельствах точно нельзя.

«Динамо» может быть ближе к победе, потому что имеет домашнее преимущество, эмоциональный заряд и качественных исполнителей, у которых обычно выше скорость принятия решений. Плюс у Карпина в любом случае больше вариантов в атаке. Однако стандарты — сила соперника. Кроме того, он очень хорошо играет вторым номером с грандами. Мы бы проверили Ф2 (+1).

Материалы по теме
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android