«Динамо» Москва — «Акрон»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Акрон» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Акрон» победит «Динамо» с форой (+1) за 2.33.

Весьма вероятно, что московское «Динамо» станет дольше работать с мячом, но при этом на фоне короткого отдыха играть прагматично. Наверняка будет проведена ротация состава. В этом плане «Акрону» проще. Даже если не будет основного форварда, есть и другие футболисты, от которых исходит опасность. Недооценивать гостей в сложившихся обстоятельствах точно нельзя.

«Динамо» может быть ближе к победе, потому что имеет домашнее преимущество, эмоциональный заряд и качественных исполнителей, у которых обычно выше скорость принятия решений. Плюс у Карпина в любом случае больше вариантов в атаке. Однако стандарты — сила соперника. Кроме того, он очень хорошо играет вторым номером с грандами. Мы бы проверили Ф2 (+1).