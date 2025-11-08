«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч в Лондоне

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ничья за 3.80.

Соперники стоят друг друга. У «Тоттенхэма» насыщеннее календарь и меньше времени на отдых, что компенсируется своим полем. Искать фаворита здесь, конечно, можно, но абсолютно не хочется. Предлагаем довериться математике. Дело в том, что в четырёх последних очных встречах лондонцы непременно побеждали. Трижды — с разницей в один мяч.

А предыдущий успех манкунианцев вообще датирован 2022 годом, когда тренерами команд были Конте и тен Хаг. На таком фоне аккуратные Х2 + тотал больше 1.5 гола за 1.85 смотрятся нормально. Однако мы пойдём дальше и заиграем ничью 3.80. Пять встреч без мирного исхода — слишком много для команд с такой тесной связью. Пора!