Стали известны шансы Спаллетти выиграть первое туринское дерби в «Ювентусе»

Комментарии

8 ноября в матче 11-го тура итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Торино». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Первое туринское дерби для Лучано Спаллетти.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.55, что равно приблизительно 64% вероятности.

Победа «Торино» оценивается коэффициентом 6.90 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 22%.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Комментарии
