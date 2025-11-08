«Ювентус» — «Торино»: прогноз на туринское дерби

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: гол «Торино» за 1.86.

С момента отставки Тудора прошло три матча. В первом случае обошлись без Спаллетти, который на тот момент улаживал формальности с руководством. Исполняющий обязанности Массимо Брамбилла успел провести одну тренировку. После чего обыграли завсегдатая середины таблицы «Удинезе» — 3:1.

Дело было 29 октября. На следующий день Спаллетти официально становится главным тренером. Уже 1 ноября туринцы на выезде играют с крепким «Кремонезе». Во вторник, 4 ноября, на своём поле сражаются со «Спортингом» в Лиге чемпионов (1:1). Ну, только туринского дерби здесь и не хватало! Трое суток на восстановление. Тут надо бы сказать, что длина скамейки у «Ювентуса» не самая внушительная, а Спаллетти банально только приступил к работе. Времени на тренировки минимум, здесь бы с игроками познакомиться и понять, кто в каком состоянии.

Сами футболисты тоже не роботы. Такое количество перемен за короткий отрезок требует постоянной концентрации и эмоциональной вовлечённости. Разумеется, дерби — раздражитель, но как бы сказать помягче… Дело в том, что в 32 предыдущих очных встречах «Торино» одержал одну победу. Произошло это аж в 2015 году.

В общем, есть сомнения в эмоциональном состоянии игроков «Ювентуса». Они в любом случае останутся фаворитами и наверняка заберут очки, но едва ли обойдутся без ошибок. А на гол «Торино» дают отличный коэффициент 1.86. Как тут пройдёшь мимо?