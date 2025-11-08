Скидки
«Унион» — «Бавария»: букмекеры оценили шансы мюнхенцев после победы над «ПСЖ»

8 ноября в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Унион» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерайц» в Берлине. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. В прошлом сезоне мюнхенцы не смогли добиться победы в столице Германии.

Букмекеры отдают явное предпочтение действующему чемпиону. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.33, что равно приблизительно 74% вероятности.

Победа «Униона» оценивается коэффициентом 8.20 (11%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.20, что составляет около 15%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

