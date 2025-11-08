«Унион» — «Бавария»: прогноз на матч Бундеслиги

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Бавария» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: обе забьют — нет за 2.35.

«Бавария» вообще отказывается допускать осечки на внутренней арене. Побеждает всех подряд без разбора. Хоть дома, хоть в гостях. Хоть после Лиги чемпионов, хоть после Кубка Германии, хоть в недельном цикле. И много, очень много забивает. Преследователи пока не теряют из виду могучую спину действующего чемпиона. Но если так пойдёт дальше, это ненадолго.

Расклады очевидны. Гости гораздо сильнее, в то же время «Унион» на своём поле исправно набирает очки. На обречённого этот клуб никак не похож. В прошлом сезоне прошёл испытание «Баварией» — 1:1. После битвы в Париже и перелёта фаворит может выглядеть не лучшим образом. Потому лезть в большие форы или тоталы слишком опасно.

Что остаётся? Ну, «обе забьют — нет» за 2.35 выглядит перспективно. Берлинцы на своём поле достаточно результативны, да только подопечные Венсана Компани в нынешнем сезоне пропускают редко. В трёх предыдущих выездных встречах Бундеслиги, например, вытащили из своих ворот всего один мяч. На наш взгляд, коэффициент здесь должен быть пониже.