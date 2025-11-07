«Пиза» — «Кремонезе»: прогноз на матч Серии А

Прогноз на матч «Пиза» — «Кремонезе» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Кремонезе» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

Хозяева стараются играть активнее на флангах, где часто вязнут в позиционных атаках. Гости под руководством Давиде Николы аккуратны при игре без мяча и быстро выходят в контратаки. Контекст такой, что это матч перед паузой, так что каждый захочет уйти на перерыв с победой. Цена первого гола возрастёт.

«Пиза» идёт без побед в чемпионате Италии. Да, до сих пор. Правда, мало проигрывает — один раз за шесть прошлых туров. Тогда как «Кремонезе» держится в середине таблицы. У хозяев тренер Альберто Джилардино продолжает искать рабочие связки, чтобы начать побеждать, а у гостей дисциплина и стандарты — опора игры. При этом любопытно, что у «Кремонезе» добавилась глубина атаки с приходом Джейми Варди. Недавно он забил «Ювентусу».

«Кремонезе» удобен предстоящий рисунок игры — терпеливая оборона и быстрые выпады против команды без побед, которая пытается регулярно доводить дело до ударов. Ждём сдержанный темп и осторожный счёт. В качестве ставки выбираем Х2 + тотал меньше 3.5 мяча.