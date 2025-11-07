Скидки
«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз на игру в Казахстане

«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз на игру в Казахстане
Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет при тотале меньше 5.5 гола за 2.34.

Хозяева на спаде: поражение со счётом 1:2 в матче с «Салаватом Юлаевым» стало пятым подряд, игра часто уходит в вязкие отрезки без моментов. Гости стабильнее и выше в таблице Восточной конференции, за счёт дисциплины и длинных смен часто диктуют темп.

У «Барыса» сложности в обороне: серия неудач и травмы (в том числе надолго выбывший Уозерспун). Командой пока руководит Кравец, хотя недавно появились сообщения о его возможной отставке. У «Автомобилиста» тренер — Заварухин, заявка рабочая, но с учётом точечных потерь.

Несмотря на такую разницу, ожидаем плотный матч без разгрома. «Барыс» постарается засушить игру, «Автомобилист» — давить сменами и ждать ошибки. Однако в очных встречах в Астане часто проходит «низ»: в семи из восьми последних встреч в основное время команды забрасывали не больше пяти шайб на двоих. Прогнозируем, что «Автомобилист» не проиграет, тотал будет меньше 5.5 шайбы.

