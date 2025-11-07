«Амур» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Металлург».

Ставка: победа «Амура» за 4.65.

«Второе противостояние магнитогорцев на Дальнем Востоке. В первом коллектив Андрея Разина смог добыть максимально рабочую победу над «моряками» из «Адмирала», вцепившись в результат зубами на последних минутах и секундах встречи.

«Амур» вернулся домой после неудачной поездки в гости к другим командам и сразу начал вновь побеждать. Тот же «Адмирал» и омский «Авангард» уступили хабаровским хоккеистам с одинаковым счётом 2:3. Правда, «ястребов» команда Гальченюка-старшего смогла одолеть только в овертайме. В турнирной таблице «Амур» старается закрепиться в восьмёрке. Учитывая набравший ход в последнее время уфимский «Салават Юлаев», Хабаровск должен не отставать. «Металлург» же играет на другой высоте с точки зрения турнирных перспектив. Хотя полтора года назад победный плей-офф Магнитогорска начался как раз с матчей против хабаровского коллектива.

В этом матче не стоит ждать какой-то россыпи заброшенных шайб. «Амур» дома даже против превосходящих его команд умеет неплохо обороняться и добывать необходимые очки, что доказало противостояние с «Авангардом» двумя днями ранее. «Металлург» хорошо до этого шёл в регулярном чемпионате. Кажется, пришло время для небольшого спада, который должен случиться у любой команды по ходу длинного гладкого первенства. Тем более проблемы на Дальнем Востоке у «Металлурга» уже начали проскакивать ещё во Владивостоке. Так что прогнозирую небольшую сенсацию в виде домашней победы «Амура», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».