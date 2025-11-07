Скидки
«Адмирал» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ 7 ноября

«Адмирал» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ 7 ноября
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Авангард».

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.08.

«Адмирал» проиграл восемь матчей подряд, что вдвойне удивительно на фоне хорошего старта команды в сезоне. Но совсем не выручают вратари Адам Хуска и Дмитрий Шугаев, а также не хватает должной остроты в атаке. Возможно, станет лучше после приобретения нападающего Никиты Сошникова, который блистал в прошлом сезоне, — его планируют выменять из «Сибири» на Семёна Кошелева. Но к матчу с «Авангардом» Сошников точно не приедет.

«Авангард» упустил победу в Хабаровске, проиграв «Амуру» в овертайме (2:3 ОТ). Омичи повели благодаря голу Майкла Маклауда, но Никита Евсеев и Евгений Свечников вывели хабаровчан вперёд. Эндрю Потуральски перевел игру в овертайм, в котором решающий бросок нанёс форвард хозяев Артём Шварёв. Первый матч после возвращения из Северной Америки сыграл нападающий Клим Костин, но почти за 10 минут игрового времени он отметился лишь одним броском по воротам соперника.

Рано или поздно серия поражений «Адмирала» должна прерваться — дальневосточники порой показывают интересный хоккей и в ближайшее время способны вылезти из ямы. Для «Авангарда» же выезд на Дальний Восток начался непросто, а второй матч после смены часовых поясов будет играть крайне сложно», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

