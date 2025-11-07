«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Казахстане

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» и его тотал больше 2.5 за 2.17.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 ноября 2025, пятница. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«У команды Михаила Кравца сейчас очень непростая полоса: серия из пяти поражений подряд в основное время, и это уже начинает давить. Да, часть матчей была на выезде, но и дома дважды уступили — всего за этот отрезок «Барыс» забросил 11 шайб, а пропустил 20 и взял ноль из 10 возможных очков. Это серьёзный удар. Некоторые игры были близкими, стоит вспомнить тот же матч с «Авангардом», где астанчане проиграли с разницей всего в одну шайбу, но есть и поражения, которые выглядят тревожно, как, например, встреча с «Салаватом Юлаевым», когда уступили прямому конкуренту и после этого вылетели из кубковой восьмёрки. Сейчас «Барысу» нужно собраться, потому что команда должна пользоваться домашним льдом и искать способы сломать эту неудачную серию, иначе ситуация будет становиться всё тяжелее.

«Автомобилист» провёл две домашние игры: сначала эффектно уничтожил «Сибирь» 7:1, а затем неожиданно снова уступил «Торпедо», причём всухую. Недавно у команды уже был матч в Нижнем Новгороде, и там екатеринбуржцы проиграли со счётом 4:7. После этих двух игр «Автомобилист» отправляется на выездную серию, состоящую из трёх матчей. Команда Заварухина вообще в последнее время играет очень нестабильно, победы перемешиваются с поражениями, и сложно предсказать, в каком тонусе они выйдут на конкретный матч. Это претендент на топ-4 Востока, но результаты сейчас сложно назвать ровными. Начинать выездную серию после такой домашней осечки команде нужно максимально собранно, очевидно, что гости будут настраиваться на работу и результат.

Чего я жду от матча? В этом сезоне команды ещё не встречались, но в прошлой регулярке игры между этими коллективами проходили по низовому сценарию. «Автомобилист» на выезде действует более прагматично, им комфортно играть рационально и ловить свои моменты, тем более «Барыс» сам периодически ошибается, особенно в ключевых эпизодах. Даже свежий пример, недавний матч с «Салаватом», когда простой наброс в концовке первого периода обернулся ошибкой Шутова, который отбил шайбу на крюк нападающего уфимцев. Очевидно, что «Автомобилист» обладает более мастеровитым составом, и если они будут здорово играть в обороне, то наверняка смогут найти свои шансы в атаке», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».