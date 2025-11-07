«Детройт» — «Рейнджерс»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ
Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс». Встреча начнётся в 3:00 мск 8 ноября.
Ставка: победа «Детройта» в матче за 1.90.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Детройт Ред Уингз» возвращается домой, где выиграл уже пять матчей подряд. За весь регулярный чемпионат «Детройт» потерпел в родных стенах только одно поражение.
«Рейнджерс» снова показали себя очень нестабильной командой. В прошлой встрече команда из Нью-Йорка уступила «Каролине» (0:3), нанеся всего один бросок в створ в третьем периоде. Здесь я поставлю на победу «Детройта» в матче за 1.90», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
