«Детройт» — «Рейнджерс»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс». Встреча начнётся в 3:00 мск 8 ноября.

Ставка: победа «Детройта» в матче за 1.90.

«Детройт Ред Уингз» возвращается домой, где выиграл уже пять матчей подряд. За весь регулярный чемпионат «Детройт» потерпел в родных стенах только одно поражение.

«Рейнджерс» снова показали себя очень нестабильной командой. В прошлой встрече команда из Нью-Йорка уступила «Каролине» (0:3), нанеся всего один бросок в створ в третьем периоде. Здесь я поставлю на победу «Детройта» в матче за 1.90», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».