Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Детройт» — «Рейнджерс»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

«Детройт» — «Рейнджерс»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ
Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс». Встреча начнётся в 3:00 мск 8 ноября.

Ставка: победа «Детройта» в матче за 1.90.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Детройт Ред Уингз» возвращается домой, где выиграл уже пять матчей подряд. За весь регулярный чемпионат «Детройт» потерпел в родных стенах только одно поражение.

«Рейнджерс» снова показали себя очень нестабильной командой. В прошлой встрече команда из Нью-Йорка уступила «Каролине» (0:3), нанеся всего один бросок в створ в третьем периоде. Здесь я поставлю на победу «Детройта» в матче за 1.90», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на хоккей: Шестёркин защищается в НХЛ, «Автомобилист» едет в Казахстан
Экспресс на хоккей: Шестёркин защищается в НХЛ, «Автомобилист» едет в Казахстан
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android