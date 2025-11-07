Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сан-Хосе» — «Виннипег»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ

«Сан-Хосе» — «Виннипег»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ
Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» — «Виннипег».

Ставка: ТБ 6 за 1.97.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сан-Хосе» заиграл в полную силу и одержал три победы в четырёх последних матчах. В прошлой встрече «Шаркс» на выезде разгромили «Сиэтл» (6:1), а Маклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка. Всего на его счету уже 21 очко, и по этому показателю он делит первое место в НХЛ.

«Сан-Хосе» продолжает действовать очень открыто. Ставка на ТБ (5.5) выигрывала в 10 матчах команды из 14.

«Виннипег» менее открытая команда, хотя в трёх из четырёх последних встреч «Джетс» пробивался верховой тотал.

Моя ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.97», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на хоккей: Шестёркин защищается в НХЛ, «Автомобилист» едет в Казахстан
Экспресс на хоккей: Шестёркин защищается в НХЛ, «Автомобилист» едет в Казахстан
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android