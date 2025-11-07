«Сан-Хосе» — «Виннипег»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» — «Виннипег».

Ставка: ТБ 6 за 1.97.

«Сан-Хосе» заиграл в полную силу и одержал три победы в четырёх последних матчах. В прошлой встрече «Шаркс» на выезде разгромили «Сиэтл» (6:1), а Маклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка. Всего на его счету уже 21 очко, и по этому показателю он делит первое место в НХЛ.

«Сан-Хосе» продолжает действовать очень открыто. Ставка на ТБ (5.5) выигрывала в 10 матчах команды из 14.

«Виннипег» менее открытая команда, хотя в трёх из четырёх последних встреч «Джетс» пробивался верховой тотал.

Моя ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.97», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».