«Эльче» — «Реал Сосьедад»: прогноз Кирилла Полякова на матч Примеры

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Примеры «Эльче» — «Реал Сосьедад».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Эльче» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги с 14 очками после 11 туров. Их главная сила в этом сезоне — игра дома: на своём поле они непобедимы и уже одержали три победы в пяти встречах, а ещё отобрали очки у «Атлетика» и «Бетиса». Но сейчас по результатам небольшой спад — в четырёх последних турах «Эльче» потерпел три поражения. Хотя с «Барселоной» провели очень неплохой и содержательный матч — могли даже не проиграть, подвела реализация.

«Реал Сосьедад» потихоньку оживает и уже не проигрывает в четырёх встречах подряд во всех турнирах. Баски располагаются на 14-м месте с 12 очками. Но их основная проблема — игра в гостях: в пяти выездных матчах они набрали лишь два очка и ни разу не победили. При этом в прошлом туре дома «Сосьедад» одолел «Атлетик» в напряжённом баскском дерби (3:2).

«Эльче» силён дома, «Сосьедад» слаб в гостях. Наиболее вероятным исходом представляется ничья, но результативная. Рисковать не буду и, пожалуй, и предположу, что обе забьют», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».