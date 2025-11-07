Скидки
«Эльче» — «Реал Сосьедад»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Примеры «Эльче» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Реал Сосьедад» забьёт и не проиграет за 1.70.

Испания — Примера . 12-й тур
07 ноября 2025, пятница. 23:00 МСК
«Реал Сосьедад» проводит стабильный отрезок — баски победили в трёх из четырёх последних матчей. В каждом создавали достаточно моментов и регулярно забивали. Особенно подняла настроение победа в дерби над «Атлетиком» (3:2) в прошлом туре.

«Эльче» же по сезону идёт неплохо, но уже достаточно давно не может никого победить в чемпионате. По составу я также отдам предпочтение именно гостям, которым по силам забить и не проиграть, ведь последние шесть очных встреч закончились именно в пользу «Сосьедада», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

