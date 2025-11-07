«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Нижнекамске

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нефтехимик» продолжает удивлять, когда все уже успели подумать, что нижнекамцы закончились. Коллектив Гришина в драматичной встрече скрасил себе вечер в Челябинске, обыграв «Трактор». Да, третий период вряд ли можно будет считать чем-то, что «Нефтехимик» занесёт себе в актив, но этот шлейф победного запаха дотянулся, думается, и до родного города сей команды. «Нефтехимик» таким образом догнал Челябинск в таблице и по дополнительным показателям даже его обошёл, забравшись на пятую строчку Восточной конференции.

«Салават Юлаев» же недавно достаточно ожидаемо прервал серию из пяти побед в матче с ярославским «Локомотивом», а затем одолел на выезде в непростом матче «Барыс». Отмечу, что несколько дней назад уфимцы вновь подписали контракт с Шелдоном Ремпалом, что увеличивает шансы команды Козлова на выход в плей-офф и проход даже первого раунда. Как же быстро всё меняется в нашем хоккее. Однако Ремпалу нужно вновь привыкнуть к реалиям КХЛ и партнёрам, не все из которых для него являются привычными.

В этом матче большого количества голов не ожидается, достаточно вспомнить предыдущее рандеву «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева» от 25 октября для подтверждения моих слов. Тогда уфимцы победили со счётом 2:1 на выезде и впервые в сезоне одержали три успеха подряд. На сей раз всё для Уфы выглядит вполне себе реальным с точки зрения достижения схожего результата по итогам матча в Нижнекамске. Козлов нашёл ключи к раздевалке, в которой стало меньше мастеров, но больше работяг и таскателей пианино. А теперь у него есть хоккеист, с которым сам тренер поработал один сезон, к тому же он как раз тот еще мастерюга», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».