«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Вольфсбург».

Ставка: победа «Вердера» за 2.28.

«В Бремене перед началом сезона произошла тренерская перестановка. Оле Вернер отправился в Лейпциг, а ему на смену пришёл Хорст Штеффен, до этого очень продуктивно поработавший семь сезонов в «Эльверсберге». Однако переход на элитный уровень дался не сразу, «Вердер» вылетел из Кубка Германии от «Арминии» из Билефельда в первом же официальном матче сезона. Поэтому осталась только Бундеслига, позади уже девять туров, и в последних четырёх встречах «Вердер» регулярно набирает очки, сейчас уже у него на счету 12, это девятое место в таблице.

«Вольфсбург» тоже сменил тренера, но там была другая история. Ральф Хазенхюттль был отправлен в отставку ещё в марте, а сезон дорабатывал Даниэль Бауэр. Летом пригласили Паула Симониса, который провёл роскошный сезон в «Гоу Эхед Иглс». И стартовал «Вольфсбург» с нидерландским специалистом неплохо, четыре матча — две победы и столько же ничьих. Дальше наступил спад, с тех пор лишь одна победа в семи играх, да и та над только что вернувшимся в Бундеслигу «Гамбургом». Плюс домашнее поражение от «Хоффенхайма», после которого «Вольфсбург» завершил участие в Кубке Германии.

Нас ждёт матч команд из городов, расположенных на расстоянии менее 200 км друг от друга, что автоматом делает это противостояние принципиальным. Да и в турнирной таблице между командами четыре очка, что делает встречу для «Вольфсбурга» вдвойне важной. И всё же «Вердер» в последних матчах выглядит получше, да и как-то целостнее, что ли», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».