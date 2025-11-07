«Детройт» — «Рейнджерс»: ставки и коэффициенты на матч НХЛ 8 ноября

8 ноября в Детройте местный «Детройт Ред Уингз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Литтл Сизарс-арены». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Детройта» в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, в то время как победа «Рейнджерс» оценивается в 2.75. Ничья и овертайм идут за 4.70.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.07, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.76. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

«Красные крылья» готовы наконец-то вернуться в плей-офф. На последнем рубеже в кои-то веки спокойно, что помогает забирать близкие матчи. Ещё в середине октября случилась серия из пяти побед. Болельщики от таких отрезков успели отвыкнуть. Команда уверенно входит в топ-4 Восточной конференции по набранным очкам — 18 за 14 встреч.

«Рейнджерс» также не играли с 5 ноября, также остались без голов в предыдущий раз — 0:3 от «Каролины». Во второй половине октября произошёл жуткий отрезок из шести поражений за семь встреч, забросить больше одной шайбы удавалось по праздникам. К счастью, быстро взяли себя в руки и накопили победную серию.