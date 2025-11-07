Скидки
Стартовал второй этап «ШАЙБОЖОРА» — хоккейной акции от OLIMPBET

В OLIMPBET стартовал второй этап масштабного хоккейного розыгрыша «ШАЙБОЖОР». На протяжении месяца, до 5 декабря, игроки смогут делать ставки на хоккей, собирать виртуальные шайбы и выигрывать ценные призы.

Фото: Пресс-служба OLIMPBET

В первом этапе акции уже приняли участие тысячи игроков, и интерес к розыгрышу продолжает расти. Итоги будут подведены в прямом эфире 11 ноября с использованием онлайн-рандомайзера.

Участники второго этапа получают возможность не только забрать гарантированные фрибеты, но и побороться за денежные призы и главный трофей — роскошные часы Rolex Daytona.

Чтобы присоединиться, достаточно нажать кнопку «Я в деле!» на странице акции. После этого все рассчитанные ставки на хоккей автоматически учитываются в прогрессе. Количество собранных шайб определяет, в какой категории денежного розыгрыша участвует игрок.

  • От 50 до 199 шайб — 75 призов по 10 000 рублей.
  • От 200 до 599 шайб — 25 призов по 25 000 рублей.
  • От 600 до 999 шайб — 10 призов по 70 000 рублей.
  • От 1000 шайб и выше — розыгрыш 10 призов по 100 000 рублей и суперприза — часов Rolex Daytona.

Присоединяйтесь и становитесь частью большого хоккейного праздника с OLIMPBET!

