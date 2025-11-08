Скидки
Стали известны шансы «Челси» победить худший клуб АПЛ

8 ноября в матче 11-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Худший клуб лиги попытается отобрать очки у седьмой команды чемпионата Англии.

Букмекеры отдают явное предпочтение лондонцам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет приблизительно 74% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 9.40 (10%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

