Стали известны шансы ЦСКА победить махачкалинское «Динамо» в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА снова в Каспийске: 8 ноября на «Анжи-Арене» состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало — в 16:30 мск.

Это их вторая встреча за четыре дня. 5 ноября «Динамо» выиграло первый кубковый матч в 1/4 финала Пути РПЛ – 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности.

Ничья идёт за 3.10, а победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что не будет результативного футбола. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.45. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.15.