«Динамо» Москва — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Акрон».

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 4.5 за 1.92.

«15-й тур РПЛ стартует матчем в Москве. «Динамо» сыграет против «Акрона». Это заключительный тур первого круга. И динамовцы подходят к этому матчу с неплохим багажом. Было 0:0 в Казани, хотя в первом тайме «Динамо» играло очень неплохо, к тому же состав был усечённым, как мы помним, из-за дисквалификаций и травм нескольких игроков, но, повторюсь, первый тайм динамовцам удался. Во втором, уже имея численное преимущество, динамовцы выглядели не так убедительно. Но вот в Кубке взяли своё — обыграли «Зенит» (3:1) на выезде, это хорошее подспорье в плане эмоционального тонуса для команды Валерия Карпина. Тюкавин и Сергеев забили свои мячи, что чрезвычайно важно, отличился молодой Ульви Бабаев.

И сейчас «Динамо» играет против команды, которая ещё совсем недавно была аутсайдером, находилась внизу турнирной таблицы. Но в последних матчах «Акрон» одержал две победы, причём обе победы выездные — в Нижнем Новгороде над «Пари», а также в Ростове-на-Дону в предыдущем туре. Ещё и не проиграли «Зениту» и «Локомотиву». Поэтому этого соперника недооценивать динамовцам точно не стоит.

Даже несмотря на то что «Динамо» проводило матч на неделе в Кубке, это не должно сказаться. Перед паузой на игры национальных команд, мне кажется, «Динамо», играющее дома и соседствующее с «Акроном» в турнирной таблице, всё-таки свой класс должно продемонстрировать. «Акрон» по игре всё-таки где-то перебрал очков в последних турах. Поэтому здесь динамовцы, я думаю, скорее всего, возьмут своё, должны выиграть. Травму опять получил Осипенко. Но пара Маричаль — Фернандес достаточно неплохо себя зарекомендовала по матчу в Казани. Поэтому большого количества голов не жду.

«Победа «Динамо» и тотал меньше 4.5» — мой прогноз на эту встречу за неплохой коэффициент 1.92», — приводит слова Генича «РБ Спорт».