«Динамо» М — «Акрон»: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ в Москве

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» М — «Акрон».

Ставка: победа «Динамо» по владению мячом с форой (-17) за 1.83.

«Потихоньку подкатываемся к экватору чемпионата. И здесь, говоря про игру московского «Динамо» и «Акрона», важно упомянуть потери динамовцев. Есть проблемы с составом, особенно в центре поля. Я думаю, что не вернётся ещё Антон Миранчук, плюс потеря Глебова, который, возможно, выбыл до конца года — мышечная травма. Не исключено, что Данил не успеет восстановиться до конца этой части чемпионата. Поэтому в центре поля остаются вопросы. Кубковый матч показал, что, скорее всего, в игре с «Акроном» третьим к Бителло и Фомину выйдет Кутицкий. Он сыграл тайм, после чего был заменён — как и Осипенко, что, вероятно, говорит о сбережении сил к матчу чемпионата. Возможны варианты — могут появиться Окишор или Рубенс, но всё же, думаю, ставка будет сделана на Кутицкого.

Тройка в центре поля у московского «Динамо» — Кутицкий, Фомин и Бителло — выглядит достаточно содержательно для контроля мяча и игры первым номером. Команды Карпина, будь то «Динамо», «Ростов» или сборная, всегда хорошо владели мячом. А вот«Акрон» в выездных матчах нередко отказывается от владения, хотя по общему стилю команда не чужда позиционной игры. Например, в матче с «Нижним Новгородом» у «Акрона» было всего 35% владения, но команда грамотно оборонялась и даже позволила себе 11 ударов в створ. Похожая картина наблюдалась в играх с «Локомотивом» и «Зенитом», когда команда делала ставку на компактность и дисциплину.

Поэтому, думаю, и в Москве «Акрон» снова будет играть вторым номером. «Динамо» вряд ли легко возьмёт три очка, а значит, будет вынуждено много владеть мячом и искать варианты вскрытия обороны. Тем более «Акрон» весь октябрь не пропускал больше одного гола за матч, а последняя подобная игра в лиге — ещё сентябрьская встреча с «Ахматом». У москвичей хорошие шансы на победу, но, уверен, матч будет непростым. Поэтому здесь логично рассматривать ставку именно на владение мячом в пользу «Динамо», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».