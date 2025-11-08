«Динамо» Москва — «Акрон»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Акрон».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.00.

«Динамо» удивило в Кубке, победив «Зенит» в гостях 3:1. Хорошие шансы теперь на проход в следующую стадию Пути РПЛ. Понятно, что там составы и у тех, и у других были смешанные. Где-то динамовцам повезло, Лещук спас. Но свои моменты здорово реализовали, поймали «Зенит». И такая победа должна добавить уверенности и положительных эмоций. Не хватало всю первую часть сезона динамовцам вот такого успеха. Как правило, с лидерами играли неважно, проигрывали частенько. Сейчас же более-менее опустел лазарет. Осипенко вроде бы с травмой, но не считаю его потерей, без него даже надёжнее. А впереди есть выбор. Тюкавин набрал форму, Сергеев хорош, Бителло никогда практически не выпадает. Молодой Бабаев начинает выигрывать конкуренцию. Есть варианты с лавки.

«Акрон» несколько туров не проигрывает, даже одержал две победы на выезде, не уступил «Зениту» и «Локомотиву». Но очень сильно везло во всех этих встречах. С «Локомотивом» три могли пропустить за первые 15 минут, «Пари НН» их тоже переигрывал. Должно это когда-нибудь закончиться.

«Динамо» сильнее, ему очень нужны очки. Поэтому дома разберутся без проблем. Поставлю на победу бело-голубых с форой (-1.5)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».