«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.83.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

«Волжское дерби пройдёт в Нижнем Новгороде. «Пари НН», последняя команда чемпионата, встретится с «Рубином», который чудовищно просто играет на выезде в последнее время. У «Рубина» за последние 12—13 матчей всего одна победа, очень много поражений и несколько ничейных результатов. Да и в домашних матчах у «Рубина» тоже не всё гладко в последних турах, он уже несколько туров подряд не побеждает, Даку не забивает. Как выясняется, без игрока сборной Албании больше и некому решить эпизод. Если Даку не забил, забить-то по большому счёту у казанского клуба больше и некому. «Рубин» вернул в строй травмированных, без них было достаточно непросто — без Иву и Вуячича. С ними чуть наладили игру в обороне. В последнем туре от «Динамо» не пропустили, достаточно качественно сыграли, даже действуя в меньшинстве большую часть второго тайма.

Думаю, здесь непросто будет нижегородцам, которые в последних двух турах чуть игру тоже подкорректировали и перестроились на схему с тремя центральными защитниками. Не исключено, что Шпилевский и здесь этот вариант применит, учитывая турнирное положение команды. Но создавать моменты у ворот «Рубина» достаточно непросто. Полагаю, с этим у Шпилевского и «Нижнего» могут возникнуть вопросы. Если закроют Босельи, остальная группа атаки «Пари НН» разнообразием не может похвастать.

Думаю, «Рубин» не уступит в этом матче. И вряд ли будет большое количество забитых мячей. «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3.5» за 1.83 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

